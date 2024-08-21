ضبط 3 لصوص بتهمة سرقة رواد النوادي الرياضية والسيدات بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على 4 لصوص تخصصوا في سرقة رواد النوادي الرياضية والسيدات بمناطق متفرقة من العاصمة.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط تشكيل عصابي مكون من شخصين "لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة الغربية، وبحوزتهما فرد محلي وطلقتين لذات العيار، تخصص نشاطه الإجرامي في مغافلة رواد النوادي الرياضية وملاعب كرة القدم وسرقة متعلقاتهم، باستخدام سيارة "مستأجرة"، وأرشدا عن هاتفي محمول، ومبلغ مالي "من متحصلات السرقة".



كما ضُبط عاطل "له معلومات جنائية" ارتكب واقعة سرقة حقيبة يد من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول"، وبداخلها متعلقاتها الشخصية، ومبالغ مالية بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس.

وبمواجهته اعترف بسرقة الحقيبة بأسلوب "المغافلة"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.