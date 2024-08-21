البنتاجون: موسكو تواجه وقتا عصيبا في الرد على هجوم كييف بمنطقة كورسك

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاجون) إن موسكو تواجه وقتا عصيبا في الرد على الهجوم المضاد الذي تشنه كييف في منطقة كورسك غربي روسيا.

وأشارت الوزارة إلى وجود دلائل على أن روسيا تحرك "عددا قليلا من القوات" إلى تلك المنطقة، لكن البنتاجون تعتقد أن "روسيا واجهت صعوبة حقيقية في الرد"، وأنها تواصل رؤية "بعض التقدم الأوكراني في هذا الصدد"، وفقا لما قاله المتحدث باسم الوزارة بات رايدر في واشنطن يوم الثلاثاء.

وأضاف رايدر أن أوكرانيا "أظهرت بالتأكيد إبداعا وكفاءة في ساحة المعركة".

وبإطلاق هذا الهجوم المضاد قبل حوالي أسبوعين، نقلت أوكرانيا الحرب إلى أراضي خصمها للمرة الأولى، بينما تواصل روسيا احتلال أجزاء كبيرة من شرق وجنوب أوكرانيا.

وعندما سُئل عما إذا كانت واشنطن تؤيد علنا التقدم الأوكراني، لم يرد رايدر بشكل مباشر، بل أشار إلى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. وذكر المتحدث أن زيلينسكي قال إن الهدف هو إنشاء منطقة عازلة.

وأشار إلى أن المحادثات مع كييف مستمرة لمعرفة المزيد عن الأهداف الدقيقة، لكن رايدر أكد أن الهجوم الأوكراني المضاد لم يغير من دعم واشنطن لكييف.