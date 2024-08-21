وزير لبناني: القصف الإسرائيلي أحرق 60 ألف شجرة زيتون يصل عمر بعضها إلى 300 عام

قال وزير الزراعة اللبناني الدكتور عباس حاج حسن، إن القصف الإسرائيلي تسبب في إحراق 60 ألف شجرة زيتون يصل عمر بعضها إلى 300 عام.

وأضاف خلال لقاء خاص عبر شاشة «القاهرة الإخبارية» مع الإعلامية دانيا الحسيني، اليوم الأربعاء، أن الوزارة تجري تقييمًا للأضرار في البنية التحتية الزراعية والأشجار المثمرة وغير المثمرة.

ونوه أن «الاحتلال الإسرائيلي عدو للإنسانية ولا يفقه أي معنى من معانيها»، معقبًا: «يعتقد أنه بإحراق هذه الأشجار إنما يكشف ظهر لبنان والمقاومة وهو أمر غير منطقي ولا أخلاقي أو إنساني، ورفعنا عدة شكاوى وسنقف إلى جانب أهلنا ومزارعينا في الجنوب اللبناني».

وأشار إلى أن «54 قرية في الجنوب اللبناني تقصف بشكل يومي في الجنوب اللبناني بالفسفور الأبيض المحرم دوليا، ما أدى إلى حرق ما لا يقل عن 6 آلاف هكتار، بين الإحراق الكامل والجزئي».