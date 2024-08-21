 محمد ثروت: سعيد بالتعاون مع إنريكي أرسي في فيلم موسم حصاد الكاكا - بوابة الشروق
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محمد ثروت: سعيد بالتعاون مع إنريكي أرسي في فيلم موسم حصاد الكاكا


نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 9:49 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 9:49 م

قال الفنان محمد ثروت إنه سعيد بالتعاون مع الممثل الإسباني إنريكي أرسي في فيلم "موسم حصاد الكاكا"، مؤكدا أن اللغة لم تشكل عائقا في التواصل معه أثناء التحضيرات للعمل.


وأشار إلى أن الفيلم تدور أحداثه في إطار كوميدي أكشن، ومن المقرر طرحه قريبا بدور العرض.


ويعتبر فيلم "موسم حصاد الكاكا" هو أول مشاركة للممثل الإسباني إنريكي أرسي في السينما المصرية، حيث يجسد شخصية تدعى "الجوليادور"، وهو رجل مافيا إسباني أربعيني، من أخطر رجال العصابات.


ويشارك في بطولة الفيلم بجانب ثروت وأرسي: محمود حافظ، وحمزة العيلي، وسليمان عيد، وسامي مغاوري، وويزو، ونجيب بلحسن، ومحمد عبدالعظيم، وهو من تأليف محمد عماد، وإخراج معتز حسام.


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