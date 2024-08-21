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ثلاثي هجومي لـ طلائع الجيش أمام الزمالك في كأس مصر

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:17 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:17 م

أعلن عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لطلائع الجيش تشكيل فريقه لملاقاة الزمالك، مساء اليوم الأربعاء، على ستاد السلام، في دور الـ16 من كأس مصر.

وسيلتقي الفائز من تتلك المباراة مع الإسماعيلي في ربع النهائي الذي فاز على سموحة بهدفين دون رد.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

حراسة المرمى:محمد شعبان.

خط الدفاع: أحمد متعب – عمرو طارق – خالد سطوحي – أحمد زولا.

خط الوسط: فريد شوقي – عبد الرحمن شيكا – إسلام محارب.

خط الهجوم: أحمد سمير – عمر السعيد – كريم طارق.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، عماد السيد ومحمد هاني وحميد ماو وأحمد الشيخ ومحمد دياب وعلي حمدي ومصطفى الخواجة وجودوين تشيكا ومحمد حمدي زكي.

 


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