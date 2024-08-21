الدفاع المدني بغزة: إصابة 10 أطفال في قصف الاحتلال على مدرسة صلاح الدين

أفادت وكالة الصحافة الفلسطينية «صفا»، بارتقاء شهداء وتسجيل إصابات في مجزرة جديدة، جراء قصف طيران الاحتلال مدرسة صلاح الدين التي تؤوي نازحين في حي الرمال بمدينة غزة.

ونقلت وكالة «شهاب»، اليوم الأربعاء، عن الدفاع المدني في غزة قوله إن «القصف أسفر عن استشهاد اثنين، وإصابة 15 آخرين، بينهم 10 أطفال».

#عاجل| الدفاع المدني: شهيدان و 15 إصابة منهم 10 أطفال نتيجة قصف "إسرائيلي" على مدرسة صلاح الدين غرب مدينة غزة — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) August 21, 2024

وأمس الثلاثاء، استشهد 10 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، وأصيب آخرون بجروح، في قصف طائرات الاحتلال الحربية مدرسة تؤوي نازحين في حي الرمال غرب مدينة غزة.

ووفق حصيلة أولية، أفادت مصادر محلية، بأن طيران الاحتلال الحربي قصف مدرسة مصطفى حافظ التي تؤوي نازحين، ما أسفر عن استشهاد عشرة مواطنين، وإصابة العشرات بجروح مختلفة.

وفي 10 أغسطس الجاري، استشهد أكثر من 100 مواطن، وأصيب 150 بجروح، في مجزرة ارتكبتها قوات الاحتلال بحق المواطنين النازحين بمدرسة «التابعين» في منطقة الصحابة بحي الدرج شرق مدينة غزة، بثلاثة صواريخ بشكل مباشر، وذلك خلال أداء المواطنين صلاة الفجر في المصلى.

وفي 4 أغسطس، استشهد 30 مواطنا وأصيب العشرات معظمهم أطفال، في قصف استهدف مدرستي النصر وحسن سلامة في حي النصر غرب مدينة غزة.

وباليوم السابق في 3 أغسطس، استشهد 16 مواطنا وأصيب آخرون في قصف استهدف مدرسة حمامة التي تؤوي نازحين في حي الشيخ رضوان شمالي مدينة.



