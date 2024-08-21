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تبدأ الهيئة القومية لسكك حديد مصر في رفع آثار حادث التصادم الذي وقع، مساء اليوم الأربعاء، عقب حادث تصادم قطار ركاب مع سيارة نقل عند مزلقان القاعدة الجوية بخط (القباري / مرسى مطروح).

وقال مصدر بهيئة السكك الحديدية لـ"الشروق" إن تم الدفع بأوناش لموقع الحادث لرفع آثاره، عقب معاينة الجهات المختصة للحادث، حيث تسبب الحادث في غلق طريق الهواري وتسيير طريق بديل هو مزلقان بهيج.

وأضاف أن الحركة على الخط تأثرت بسبب الحادث، حيث تأخر جدول الرحلات المحدد بسبب تأخر انطلاق ووصول القطارات بسبب وجود آثار القطار على السكة.

وأشار المصدر إلى أن قرار وزير النقل بتشكيل لجنة فنية من القيادات المعنية في هيئة السكة الحديد لتحديد أسباب الحادث وتحديد الجانب المخطئ.