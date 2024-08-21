طالبان تفرض حظرا على السفر للمقرر الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان

فرضت حكومة طالبان حظرا على السفر لريتشارد بينيت، المقرر الخاص للأمم المتحدة في أفغانستان، معللة ذلك بما يزعم من نشره للدعاية ضد البلاد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام أفغانية اليوم الأربعاء.

وكان بينيت، الذي تم تعيينه في أبريل 2022، ينتقد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان وطالب المجتمع الدولي بتفادي تطبيع حكم طالبان.

يأتي قرار طالبان، وسط قيود مستمرة على حقوق الإنسان والحريات.

يشار إلى أنه منذ عودتها إلى السلطة، لم تسمح حكومة طالبان للفتيات والنساء الأفغانيات بالدراسة بعد المرحلة الابتدائية. وفي بعض الأجزاء من البلاد، تواصل النساء والفتيات الالتحاق بالمدارس الدينية ، لكن هذه الفرص تظل محدودة.

وتدافع طالبان عن أفعالها قائلة إنه ضروري للحفاظ على القانون والأعراف الاجتماعية والسلامة العامة في البلاد.

يذكر أن حكومة طالبان لا يتم الاعتراف بها دوليا.