الأمم المتحدة: 30 ألف فلسطيني لكل كيلومتر مربع في منطقة المواصي بغزة

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أعلنت الأمم المتحدة، أن عدد الأشخاص لكل كيلومتر مربع في منطقة المواصي في قطاع غزة، بلغ 30 ألفًا شخص بسبب تدفق النازحين الفارين من الهجمات الإسرائيلية.

وتقع المواصي على امتداد سواحل مدن دير البلح وخانيونس ورفح المطلة على البحر المتوسط، وتفتقر للبنية التحتية وقدرتها ضئيلة تجاه التوسع العمراني.

ومنذ 7 أكتوبر الماضي، يشن جيش الاحتلال حربا مدمرة على غزة، ويحاول حصر نحو 2.3 مليون فلسطيني في حدود منطقة المواصي.

وقالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى «الأونروا» إن الكثير من الفلسطينيين يلجؤون إلى أجزاء من المواصي وسط قطاع غزة.

وذكرت في بيان، أن العمليات العسكرية المستمرة وأوامر الإخلاء المتكررة أجبرت العائلات في غزة على النزوح مرارًا وتكرارًا، وفق وكالة الأناضول.

وأوضحت أنه يعيش نحو 30 ألف شخص في كل كيلومتر مربع بمنطقة المواصي حاليا، مقارنةً بـ 1200 شخص لكل كيلومتر مربع قبل الحرب.

ومنذ بدء حربها في 7 أكتوبر، تصدر إسرائيل قرارات إخلاء تجبر الفلسطينيين في قطاع غزة على النزوح القسري المستمر.

ووفقًا لبيانات الأمم المتحدة، فإن 9 من كل 10 أشخاص في غزة تعرضوا للتهجير بسبب الهجمات الإسرائيلية.

كما تشير بيانات المنظمة إلى أن معظم الفلسطينيين في غزة يضطرون للانتقال مرة واحدة على الأقل شهريًا.

ويعيش النازحون الفارون من هجمات إسرائيل في أوضاع يائسة في مناطق لجوئهم، ويحاولون التمسك بالحياة في خيام بدائية.