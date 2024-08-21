كوريا الجنوبية: موجة كوفيد-19 الأخيرة تصل إلى ذروتها في نهاية أغسطس الجاري

من المرجح أن يصل الارتفاع الأخير في حالات الإصابة بكوفيد-19 إلى ذروته في كوريا الجنوبية، في نهاية هذا الأسبوع، مما سيدفع الحكومة إلى التركيز على علاج المرضى المعرضين لخطر مرتفع وفي مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، قالت جي يونج-مي، المفوضة بالوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها للصحفيين إن موجة الإصابات في فصل الصيف ستزيد حتى نهاية أغسطس ثم ستتراجع، حسب شبكة "كيه.بي.إس.وورلد" الإذاعية الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء.

وأضافت أن عودة ظهور مرض كوفيد-19، يمكن إدارته ضمن النظام الطبي الحالي وأن الوكالة لا تعتزم رفع مستوى التأهب للأزمة في البلاد، حيث من المتوقع أن يتباطأ الارتفاع الشهر المقبل، بناء على تحليل الاتجاهات السابقة.

واستشهدت الوكالة بالمعدل المنخفض نسبيا للقاحات كوفيد-19 وانتقال المتحور والتهوية غير الكافية في موسم الصيف كعوامل مساهمة في الارتفاع الحالي.

يشار إلى أن عدد حالات دخول المستشفى الجديدة نتيجة كوفيد-19 في كوريا الجنوبية، بلغ 1359 حالة خلال الأسبوع الثاني من أغسطس، بزيادة ملحوظة مقارنة بـ 878 حالة في الأسبوع السابق.