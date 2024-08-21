مصادر تكشف لقناة الشرق تفاصيل المقترح الأمريكي الأخير في مفاوضات غزة

كشفت مصادر غربية وعربية وفلسطينية مطلعة على مفاوضات غزة لقناة «الشرق»، التفاصيل النهائية للمقترح الأمريكي الذي قُدم للأطراف في الجولة الأخيرة لوزير الخارجية أنتوني بلينكن، التي شملت كلا من مصر وقطر وتل أبيب.

وأوضحت المصادر، أن المقترح ينص على إبعاد 150 من الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم إلى خارج البلاد، وتحتفظ إسرائيل بحق التحفظ على 65 أسيراً فلسطينياً، وعدم إطلاق سراحهم في هذه المرحلة (الأولى) من الصفقة.

وربط المقترح الأمريكي الأخير، الإغاثة الإنسانية بالموافقة على الاتفاق، فيما لم يحدد كميات مواد الإغاثة التي ستدخل الى قطاع غزة.

ويعد ذلك بخلاف المقترح السابق الذي قدم في الثاني من يوليو، ووافقت عليه «حماس»، والذي نص على دخول 600 شاحنة من المساعدات الإنسانية يومياً إلى القطاع، حسبما أكدت المصادر لـ«الشرق».

بلينكن، الذي أنهى، الثلاثاء، جولته التاسعة من نوعها في الشرق الأوسط منذ اندلاع حرب غزة، أكد موافقة تل أبيب على المقترح، لكن حركة حماس أعلنت رفضها له في المقابل.

وقالت الحركة في بيان، إن المقترح الأمريكي يمثل «انقلاباً» على المقترح السابق الذي توافقت عليه جميع الأطراف في الثاني من يوليو الماضي، وأنه يحمل شروطاً جديدة غير مقبولة.

وقال مسئولون في الحركة لـ«الشرق»، إن المقترح لا يتضمن وقفاً لإطلاق النار، مؤكدين تمسك الحركة بالورقة السابقة.

وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه سيواصل الحرب على غزة بعد أن يعمل على الإفراج عن أعلى عدد ممكن من المحتجزين الإسرائيليين في القطاع في هذه المرحلة.

ووجه سياسيون مسئولون إسرائيليون، في لقاءات خاصة ومع عائلات المحتجزين، انتقادات لنتنياهو لوضعه شروطاً جديدة أعاقت التوصل إلى اتفاق، بينهم وزير الدفاع يوآف جالانت، ورئيس الوفد المفاوض ديفيد برنياع.