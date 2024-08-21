



كشف الإعلامي نشأت الديهي، عن تحقيق 5 شركات عقارية مصرية أرباحًا قياسية بلغت 15 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2024، وفقا لتقارير إعلامية.

وأشار خلال برنامجه «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر شاشة «TEN» مساء الثلاثاء،إلى أن الشركات الخمس هي: «طلعت مصطفى، وإعمار، ومدينة نصر، ومصر الجديدة، وسوديك»، لافتا إلى أن نسبة الأرباح بلغت 151%.

وأكد أن هذه الأرقام تؤكد وجود فرص استثمارية واعدة في السوق العقاري المصري، قائلا:« 5 شركات تطوير عقاري كسبوا 15 مليار جنيه، يعني 15 ألف مليون جنيه، نسبة الربح ضخمة جدًا وأرباح مليارية وقياسية لـ 5 شركات فقط».

وشدد أن السوق المصري يتمتع بتوازن بين العرض والطلب، مضيفا: «هذه الأرقام تؤكد أن عندنا فرص ثرية حقيقة وربح حقيقي، وأن مصر لا تعرف الفقاعات العقارية».

وأشار إلى أن ضخ الدولة لأكثر من مليون وحدة سكنية؛ ساهم في تحقيق توازن حقيقي في السوق وتلبية احتياجات الفئات محدودة ومتوسطة الدخل والإسكان الاجتماعي والمتوسط، مؤكدًا أن مصر تشهد طفرة في قطاع الإسكان.