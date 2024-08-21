جوهانسبرج تدرس بيع سندات لتمويل إصلاح البنية التحتية

تدرس حكومة مدينة جوهانسبرج بجنوب أفريقيا بيع سندات بما يصل إلى ملياري راند (112 مليون دولار) لتمويل مشروعات إصلاح البنية التحتية المتداعية في المدينة.

وقال دادا موريرو عمدة المدينة المنتخب حديثا إن المدينة تدرس خيارات تمويل المشروعات الحيوية وبخاصة إصلاح البنية التحتية للكهرباء والمياه، حيث تواجه احتياجات مالية تزيد على 44 مليار راند.

وقال موريرو في مقابلة مع وكالة بلومبرج للأنباء إن السلطات تجري محادثات مع المؤسسات المالية المحلية مثل ستاندرد بنك جروب والمؤسسات المالية مثل البنك الدولي والوكالة الفرنسية للتنمية.

وأضاف موريرو "هذا جزء من المشاورات التي نجريها لكي نعرف ما يمكننا عمله في السوق.. لا نستطيع الحصول على أكثر من ملياري راند الان"، مشيرا إلى إطار العمل التنظيمي للخزانة العامة بجنوب أفريقيا الذي يضع سقفا للمبالغ التي يمكن أن تقترضها حكومة المدينة.

يذكر أن جوهانسبرج أصدرت 7 طروحات سندات منذ 2004 آخرها كان في 2016 بحسب البيانات التي جمعتها بلومبرج. ويعزز نجاح هذه الطروحات الثقة في قدرة المدينة على الحصول على قروض إضافية بحسب موريرو.

وقال "في الماضي أصدرنا سندات وكانت ناجحة وتمكنا من سداد هذه السندات دون مشكلات".