 يديعوت أحرنوت: الأسرى الذين استعاد الجيش جثثهم اليوم قتلوا بهجوم للقوات الإسرائيلية - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أغسطس 2024 8:43 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

يديعوت أحرنوت: الأسرى الذين استعاد الجيش جثثهم اليوم قتلوا بهجوم للقوات الإسرائيلية

وكالات
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:20 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 8:20 ص

أفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن 5 من بين 6 أسرى إسرائيليين كانوا لدى حركة حماس في غزة وعثر الجيش على جثثهم اليوم الثلاثاء في القطاع قتلوا في هجوم إسرائيلي.

وقالت الصحيفة أن التقييم الرئيسي يؤشر إلى أن الإسرائيليين قتلوا خنقا في نفق بسبب حريق اندلع أثناء هجوم للجيش الإسرائيلي في خانيونس.
واكدت أن "الحادث وقع قبل حوالي ستة أشهر. ويعتقد أن النفق نفسه لم يتعرض للهجوم، ولكن الجيش الإسرائيلي هاجم هدفا لحماس قريبا منه، ما أدى إلى اندلاع حريق تسبب في انبعاث ثاني أكسيد الكربون من الحريق وإغراق النفق الذي كان يقيم فيه المختطفون.

كما قتل في الهجوم عدد من حراس الخاطفين.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك