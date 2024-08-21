شولتس يتعهد في كيشيناو باستمرار دعم أوكرانيا وجارتها مولودوفا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس باستمرار دعم بلاده لأوكرانيا وجارتها الأصغر مولودوفا، على الرغم من الجدل الدائر حول إدخال المزيد من التخفيضات على الموازنة الألمانية.

جاءت هذه التصريحات للمستشار الألماني اليوم الأربعاء خلال زيارة قصيرة لمدينة كيشيناو عاصمة مولودوفا.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي:"لن تتوانى ألمانيا في دعمها لأوكرانيا".

وأضاف: "سندعم أوكرانيا طالما كان ذلك ضروريًا، وسنكون أكبر داعم محلي لأوكرانيا في أوروبا"، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة فقط هي التي تقدم دعماً أكبر لكونها قوة عالمية كبرى، وتابع : "من هذه الناحية، يمكن للجميع في أوكرانيا الاعتماد على ذلك".

وعلق شولتس بشكل متحفظ على الهجوم الأخير الذي شنته أوكرانيا في منطقة كورسك الروسية، وكذلك في رده على سؤال حول ما إذا كان من المسموح لأوكرانيا بأن تستخدم في ذلك أسلحة زودتها بها ألمانيا. وأوضح شولتس أن أوكرانيا أعدت عمليتها العسكرية هناك بسرية شديدة "ودون التشاور المسبق، وهذا يرجع بالتأكيد إلى طبيعة الموقف".

وصرح المستشار الألماني بأن حكومته تراقب التطورات عن كثب. وأضاف أنه على الرغم من أنه لا يعرف أبعاد العملية فإنه يعتقد أنها "عملية محدودة مكانيا وربما أيضًا محدودة زمنيًا".

واستطرد شولتس قائلا: "لكن في الوقت الحالي، لا ينبغي تقديم أي تعليق إضافي. يمكن تقييم كل ذلك لاحقًا عندما يمر المزيد من الوقت."

ويواصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الضغط على الشركاء للسماح باستخدام صواريخ غربية ذات مدى أطول في أراضي روسيا المجاورة حيث لا تزال هناك قيود مفروضة على هذا الأمر.

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، انتقدت مؤخرًا استخدام أوكرانيا أسلحة غربية لتدمير البنية التحتية المدنية في منطقة كورسك، مؤكدة أنه ستتم معاقبة المسؤولين عن هذا "التصرف غير الإنساني".