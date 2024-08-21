محافظ الوادي الجديد يلتقي نائب رئيس جامعة الأزهر لبحث افتتاح كلية البنين

استقبل اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الدكتور محمد عبد المالك، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والوفد المرافق له، لبحث التنسيقات الجارية لافتتاح كلية البنين.

حضر الاجتماع الدكتور محسن وهبة، عميد كلية البنات الأزهرية بالمحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة.

وأعرب المحافظ عن خالص تقديره لدعم الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، للتوسع في إنشاء كليات فرع جامعة الأزهر تيسيرا على أبناء المحافظة.

وأوضح أنه يتم التنسيق لافتتاح كلية البنين هذا العام في تخصصات أصول الدين، الشريعة والقانون، واللغة العربية، بعد افتتاح كلية البنات العام الماضي.

كما أجرى المحافظ اتصالًا هاتفيًا مع الدكتور سلامة داوود، رئيس جامعة الأزهر، أكد خلاله تقديم كافة التيسيرات وسبل الدعم اللازمة لإنهاء الإجراءات المطلوبة لافتتاح الكلية بداية العام الدراسي الجديد 2024/2025.