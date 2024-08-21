ألمانيا تأمر بتعزيز التدابير الأمنية في الثكنات والقواعد العسكرية

أصدر الجيش الألماني تعليمات بتعزيز التدابير الأمنية حول ثكناته في البلاد ردا على تقارير أفادت بوجود متسللين محتملين.

وقالت المتحدثة باسم القيادة الإقليمية للجيش الألماني، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن الجيش الألماني، "استجاب بسرعة وبشكل شامل في جميع أنحاء ألمانيا لحوادث وقعت الأسبوع الماضي من خلال زيادة عمليات التفتيش وزيادة الدوريات وعمليات التفتيش على أنظمة السياجات والتدابير الأمنية الفنية، وإغلاق بعض المناطق وبتعليمات أمنية محدثة".

وذكرت مجلة "دير شبيجل" الألمانية أنه صدرت تعليمات لثكنات الجيش الألماني بفحص السياجات الخارجية لجميع المنشآت بدقة بحثا عن أي ثغرات محتملة، وزيادة عدد الدوريات، خاصة أثناء الليل.

كما أكدت المتحدثة باسم القيادة الإقليمية أن رجلين تسلقا سياج القاعدة البحرية الألمانية في مدينة فيلهلمسهافن الساحلية الواقعة على بحر الشمال في 14 أغسطس الجاري.

وأضافت المتحدثة أنه تم تسليم الرجلين إلى الشرطة بعدما رصدهما أحد الحراس.

وذكرت صحيفة دير شبيجل، التي نشرت أول تقرير عن الحادث، أن الرجلين من البحارة الذين كانوا يعملون على متن سفينة راسية بالقرب من القاعدة وأنهما على ما يبدو كانا يريدان إلقاء نظرة عن قرب على السفن الحربية الألمانية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن أدنى مستويات الأمن الأربعة "ألفا" لا تزال تنطبق على منشآت الجيش الألماني في البلاد.