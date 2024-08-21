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أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة فوز محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بجائزة أفضل حارس في الموسم المنقضي من الدوري الممتاز.

قالت الرابطة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إكس»:" بتصويت الجماهير.. محمد الشناوي هو الأفضل في الدوري الموسم 2023-2024".

وتغلب محمد الشناوي في سبيل فوزه بالجائزة على الثلاثاي أحمد الشناوي، حارس مرمى بيراميدز، الهاني سليمان، حارس مرمى سموحة، والمهدي سليمان، حارس مرمى الاتحاد السكندري.

وقاد محمد الشناوي النادي الأهلي للتتويج بلقب الدوري الممتاز للمرة الـ44 في تاريخه.