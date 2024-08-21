مقتل 3 عمال بمدرسة ثانوية في البوسنة جراء حادث إطلاق نار

قالت الشرطة اليوم الأربعاء إن ثلاثة من العاملين في مدرسة ثانوية في بلدة سانسكي موست الصغيرة الواقعة شمالي البوسنة، قتلوا في حادث إطلاق نار.

وأفادت الشرطة، في منطقة أونا سانا، حيث تقع بلدة سانسكي موست، أن المشتبه به أطلق النار على نفسه، عقب ذلك، ونقل إلى المستشفى مصابا بجروح خطيرة.

ووفقا للمعلومات الواردة من موقع "كليكس با" الإليكتروني الإخباري البوسني، فإن الضحايا هم مدير المدرسة وسكرتيرته ومدرس لغة إنجليزية.

وأفادت أنباء أن المشتبه بارتكابه الهجوم، هو حارس المدرسة، ولم تتضح دوافعه على الفور، لكن وسائل إعلام بوسنية أشارت إلى وجود خلافات بين الحارس وإدارة المدرسة.

ويُذكر أن هناك عطلة مدرسية في الوقت الحالي في البوسنة والهرسك، وبالتالي لم تكن هناك دراسة في الفصول الدراسية في وقت وقوع الحادث.

ومع ذلك، أفادت تقارير أن عددا أكبر من المدرسين كانوا في موقع الحادث وأنهم أصيبوا بصدمة شديدة جراء الحادث، حسبما ذكر موقع "كرانجينا با" الإليكتروني الذي يقع مقره في العاصمة الإقليمية بيهاتش.