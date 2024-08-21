رئيس حكومة بنجلاديش يطالب بإعادة الأموال المغسولة في بريطانيا

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طلب رئيس حكومة بنجلاديش المؤقتة الدكتور محمد يونس المساعدة من المفوضة السامية البريطانية سارة كوك لإعادة الأموال التي تم غسلها في المملكة المتحدة.

والتقى رئيس الحكومة مع المفوضة السامية البريطانية والسفير الياباني في مقر إقامته الرسمي اليوم الأربعاء.

وفي وقت لاحق، أطلع شفيق العلام السكرتير الإعلامي لرئيس الحكومة الصحفيين في أكاديمية الخدمة الخارجية بوزارة الخارجية على نتائج المحادثات.

ونقلت صحيفة "دكا تريبيون" عن شفيق العلام قوله للصحفيين "دكتور يونس طلب المساعدة من المفوضة السامية البريطانية في إعادة الأموال التي تم تهريبها خارج البلاد. وكان قد تم غسل مبالغ ضخمة من الأموال في بريطانيا، وطلب تعاون المفوضة السامية لإعادة الأموال".

وقال السكرتير الصحفي :"أحد أهداف الحكومة المؤقتة الحالية هو إعادة الأموال المسروقة والمهربة في الخارج والتي دمرت اقتصاد البلاد. بالإضافة إلى أن الحكومة تركز على جذب الاستثمار الأجنبي".

وأضاف "بنجلاديش ستمضي قدما تحت قيادة الدكتور يونس. اقتصاد بنجلاديش سيكون أقوى. والأموال مطلوبة لإعادة بناء البلاد ولهذا السبب تم السعي إلى التعاون مع اليابان وبريطانيا".