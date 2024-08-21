استنفار أمني لتأمين الليلة الختامية لمولد السيدة العذراء في جبل درنكة بأسيوط

أعلنت أجهزة الأمن في أسيوط حالة الاستنفار لتأمين الليلة الختامية لمولد السيدة العذراء بجبل درنكة، وذلك بنشر قوات من الشرطة السريين وضباط البحث الجنائي والأمن الوطني والمرور والأمن العام.

من جانبه، قام اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط بتفقد الخدمات والتمركزات الأمنية بنطاق احتفالات الأقباط في مولد دير العذراء بجبل درنكة، وسط إجراءات أمنية مشددة.

كما تفقد مدير الأمن، يرافقه اللواء محمد عزت مدير المباحث الجنائية والعميد شريف أبوالنجا رئيس فرع الأمن العام والعميد مصطفى حسن رئيس مباحث المديرية، وبالتنسيق مع اللواء أحمد رضوان مفتش الأمن الوطني، الأكمنة الشرطية على طريق الدير، وقرر تعزيز الخدمات الأمنية لفرق وقوات المباحث الجنائية والمرور، برئاسة العميد إسماعيل المحرزي مدير المرور بأسيوط، والحماية المدنية برئاسة اللواء وفيق حسن مدير الحماية المدنية؛ لمواجهة أي أحداث أو حرائق أو اختراقات أمنية تتسبب في التأثير على الاحتفالات خلال الليلة الختامية، مؤكدا التنسيق مع مسئولي الصحة والإسعاف والمحافظة لتوفير كل الإمكانيات.

وفي نفس السياق، قال مصدر أمني إن مدير الأمن، خلال تفقد الخدمات، التقى بمسئولي الدير من القساوسة والرهبان، وقرر التدقيق في تفتيش وفحص المترددين على الدير من خلال الخدمات الأمنية، بالتنسيق مع أفراد الكشافة من الرجال والسيدات المعينين من قبل الدير.

وطالب مدير الأمن، مسئولي الدير، بتعزيز منظومة كاميرات المراقبة ونشرها على الطريق من البوابات الرئيسية وحتى أماكن الاحتفالات بحضن الجبل؛ لمراقبة الاحتفالات من خلال غرفة عمليات داخل الدير.

وشدد مدير أمن أسيوط، خلال تفقد خدمات تأمين احتفالات الليلة الختامية، على منع تواجد السيارات الخاصة بالزائرين والمترددين على الدير بمحيط التجمعات وعلى الطرق؛ لمنع التكدسات المرورية وتوفير أماكن للسيارات.

وأضاف المصدر أن مدير الأمن عقد اجتماعا ضم مأمور ورؤساء مباحث الأقسام والمراكز ومديري الحماية المدنية والمرور والمرافق؛ لتعزيز الخطط الأمنية لتأمين احتفالات الليلة الأخيرة بمولد السيدة العذراء ومنع راحات الضباط والأفراد وتأمين وفود الأقباط من داخل الجمهورية وخارجها.