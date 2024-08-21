محافظ كفر الشيخ: 163 مليون يورو لتطوير البنية التحتية والأساسية للمياه والصرف الصحي بالقرى



‏رحب اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفرالشيخ، بالمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مؤكدًا دعم الدولة الكامل لجميع المشروعات القومية والخدمية على أرض محافظة كفرالشيخ.

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق العمرانية، أن الوزارة تقدم كل الدعم في تنفيذ مختلف المشروعات التنموية والخدمية في نطاق عمل الوزارة، لخدمة أهالينا بمحافظة كفر الشيخ، وتهدف لتعظيم التعاون المشترك مستقبلاً، موضحاً أن زيارته اليوم، تهدف للاطمئنان على سير العمل بمرافق مياه الشرب والصرف الصحي وموقف المشروعات الجاري تنفيذها، موجها بالتنسيق والتكامل بين المشروعات الجاري تنفيذها لتعظيم الاستفادة منها فور انتهائها.

وأشار وزير الإسكان، إلى أننا حريصون على ضغط معدلات التنفيذ لسرعة إنهاء المشروعات التي شارفت على الانتهاء من أجل تشغيلها ودخولها الخدمة، واستفادة المواطنين بها، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها في تلك المشروعات، موضحاً أن المتابعة الدورية الميدانية لموقف مختلف المشروعات الجاري تنفيذها هي أساس النجاح، حيث تهدف المتابعات الميدانية لدفع معدلات التنفيذ وتقديم الدعم اللازم، وحل المشكلات وتذليل العقبات، والحفاظ على معدلات الأداء على أفضل مستوى.

‏وقال محافظ كفرالشيخ، إن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في مجالات البنية التحتية والأساسية متمثلة في إنشاء وتطوير وتوسعة محطات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيرًا إلى إنجازات المبادرة الرئاسية حياة كريمة "المبادرة رقم واحد على مستوى العالم"، في تطوير البنية التحتية والأساسية للقرى، بهدف تقليل التلوث ببحيرة البرلس والمصارف الزراعية التي تصب فيها، وبالتالي يؤدي إلى تقليل التلوث بالبحر الأبيض وذلك من خلال توفير شبكات ونظم معالجة مياه الصرف الصحي للمجتمعات الريفية غير المخدومة وبالتالي تحسين البيئة والمرافق الصحية.

وأضاف محافظ كفرالشيخ، أن المشروع ممول بقرض من خلال بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)والاتحاد الأوروبي (EU) وبنك إعادة التنمية والأعمار الأوروبي (EBRD) بـ163.5 مليون يوورو، ويتم تنفيذ المشروع إلى مرحلتين المرحلة الأولى، بـ55 مليون يورو، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 194 ألف نسمة بنسبة 3.9%، والمرحلة الثانية بـ108.50 مليون يورو، ويبلغ عدد المستفيدين من المشروع 205 آلاف نسمة بنسبة تغطية 5%، ويقوم المشروع على 3 محاور، ويهدف إلى وتحسين الأحوال الصحية والبيئة لنحو 11 مليون مواطن بـ180 قرية في محافظات "الغربية، والدقهلية، وكفر الشيخ"، ودعم تنقية ما يصرف من مياه واستغلالها بشكل آمن في الري والزراعة، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع بمحافظة كفر الشيخ بـ45.8 مليون يورو، ويببلغ عدد المستفيدين 144.7 ألف نسمة بنسبة تغطية 4%، ويتم خلال المشروع إنشاء محطة معالجة الناصرية بطاقة 10 آلاف م3/يوم، وإنشاء توسعات وإعادة تأهيل محطة معالجة الجرايدة بطاقة 5 آلاف متر/يوم، وتخدم 13 قرية وتابعا بالصرف الصحي بالإضافة إلى إعادة تأهيل محطتي معالجة بيلا وإبشانش.