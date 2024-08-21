وزير الأمن القومي الإسرائيلي يحرض على حرب ضد حزب الله في لبنان

حرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، الأربعاء، على شن حرب ضد حزب الله في لبنان.

وقال بن غفير خلال جولة في مستوطنة كتسرين المقامة بهضبة الجولان السورية المحتلة إن هذه المستوطنة: «شأنها شأن تل أبيب، وعلى إسرائيل أن ترد على الرشقة الصاروخية التي تعرضت لها صباح اليوم بأكثر الطرق وضوحًا».

وأضاف في منشور عبر منصة إكس: «عليك أيضا أن تهاجم، وعليك أيضا أن تقوم بحملة، هذه هي الفرصة التي يجب ألا نفوتها»، بحسب وكالة الأناضول.

وصباح اليوم، أعلن جيش الاحتلال رصد إطلاق 50 صاروخا من لبنان، سقط أحدها على مستوطنة كتسرين؛ ما أدى إلى إصابة شخصين وتضرر 4 مبان.

ومنذ 8 أكتوبر 2023، تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات القتلى والجرحى معظمهم بالجانب اللبناني.

وترهن الفصائل وقف القصف بإنهاء إسرائيل حرب تشنها بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي؛ ما خلّف أكثر من 133 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود.