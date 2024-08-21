حسام بدراوي يطالب بتقييم تراكمي للثانوية العامة: الأوائل ليسوا دائماً الأنجح في الحياة

دعا الدكتور حسام بدراوي، مستشار الحوار الوطني لرؤية 2030، إلى عدم التسرع في الحكم على المنظومة الثانوية العامة الجديدة، قائلا: «قبل الهجوم على تخفيف الحمل الأكاديمي، الأهم أعرف هيخفف إيه، كل علم يضاف للمجموع هو في النهاية بيخلق هدف الشهادة والمجموع، مع أنه ممكن جدًا يمكن تدريسه بدون إدراجه ضمن المجموع؛ لكن يتم تقييمه».

واقترح خلال تصريحات لبرنامج «آخر النهار» المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الثلاثاء، أن يكون تقييم المرحلة الثانوية تراكميًا على مدار السنوات، بدلًا من اعتماده على امتحان واحد في نهاية المرحلة.

وأوضح أن النظام الحالي يمارس ضغطًا كبيرًا على الطلاب ويحصر مستقبلهم في لحظة واحدة وفي نتيجة امتحان واحد، قائلا: «بما إن الهدف عند المجتمع -شئنا أم أبينا- المجموع والشهادة، فأنا اقترح أن يكون تقويم المرحلة الثانوية تراكميا، فالنظام الحالي يحدد مستقبل الطالب بناء على لحظة وامتحان واحد، وممكن يكون الطالب كويس جدًا، مش كل الطلبة الأوائل هي الطلبة الناجحة في الحياة».

ورأى أن ضعف ثقة المجتمع في نظام التعليم وتقييم المدارس يشكل عائقًا أمام تطبيق هذا النظام، قائلا: «لتطبيق التقويم التراكمي يجب أن نعتمد على تقييم المدرسة، والمجتمع ليس لديه ثقة في النظام التعليمي ولا في المدرسة، فتهيأ له أن اختصار كل التقييم في امتحان واحد على الأقل هو الأكثر عدلًا -هذا صحيحا- لكنه أقل كيفية».

وأضاف أنه يجب أن يكون الطالب في المرحلة الثانوية، وتحديدًا في سن الـ15، قادرًا على تحديد اختياراته بنفسه، مشددا على ضرورة أن يدرك أن الاختيار جزء من تكوين الشخصية.