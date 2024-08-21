مباحثات بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين والسعودية حول جهود وقف إطلاق النار بغزة

بحث الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، ووزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان.

جاء ذلك في اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل مصطفى وبن فرحان، وفق بيان نشره بوريل، عبر حسابه على منصة "إكس"، وفق الأناضول.

وأشار بوريل، إلى أنه اتفق مع مصطفى، على ضرورة إنهاء الحرب في غزة على الفور، وإعادة فتح بوابة رفح الحدودية، وتقديم المساعدات للمدنيين والبدء في إعادة إعمار غزة.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعم الإدارة الفلسطينية لتقديم الخدمات للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وأوضح بوريل، أنه تحدث مع بن فرحان، بشأن خارطة طريق لضمان وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق حلول مستدامة.

وأكد أن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل بالتعاون الوثيق مع الشركاء في الشرق الأوسط لتخفيف التوتر في المنطقة.

وأجريت مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحماس في الدوحة الخميس والجمعة الماضيين، وأُعلن لاحقا أن الطرفين سيواصلان التفاوض في القاهرة قبل نهاية الأسبوع الجاري.

ووصفت حماس، في بيان الثلاثاء، تصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، مؤخرا بشأن تراجع الحركة عن اتفاق لوقف إطلاق النار بأنها "ادعاءات مضللة"، مؤكدة حرصها على إنهاء الحرب.

وتعول واشنطن أن يسهم التوصل لاتفاق بين حماس وإسرائيل على وقف الحرب وتبادل الأسرى في ثني إيران وحزب الله عن الرد على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية بطهران في 31 يوليو الماضي، والقيادي بالحزب فؤاد شكر ببيروت في اليوم السابق.