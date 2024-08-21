 «ظروفنا كانت صعبة».. طارق حامد يكشف سبب تفكيره في ترك كرة القدم - بوابة الشروق
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«ظروفنا كانت صعبة».. طارق حامد يكشف سبب تفكيره في ترك كرة القدم

محمد جلال
نشر في: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 11:17 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أغسطس 2024 - 11:17 ص

كشف طارق حامد، لاعب وسط فريق ضمك السعودي، عن ابتعاده عن كرة القدم بسبب الظروف المعيشية الصعبة التي عانى منها في بداية حياته.

وقال طارق حامد في تصريحات لقناة بي إن سبورتس: "بداية حياتي كانت صعبة للغاية، لأن ظروفي أصبحت سيئة بعد رحيل والدي مبكرًا".

وأضاف: "كنت أفكر جديا في ترك مجال كرة القدم من أجل مساعدة والدتي التي كانت تعمل يوميا من أجل سد حاجتنا".

وأوضح طارق حامد: "كل ما كان يشغلني كيف أساعد أمي وأجعلها أكثر راحة وكنت أحب كرة القدم ولكن لم أكن أحصل على أموال منها".

وأنهى: "في هذا التوقيت كان أغلب الشباب يسافر إلى لبنان تهريب ففكرت في الأمر واتخذت بعض الخطوات في هذا الطريق وكنت سأبتعد عن كرة القدم تمامًا".


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