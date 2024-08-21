وزير الدفاع الإسرائيلي: نريد إعادة السكان إلى الشمال سواء بالدبلوماسية أو بالقوة

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أن العمل جار على فتح الطريق لإعادة السكان إلى شمال البلاد، مؤكدا أنه في حال لم يفتح الطريق بالدبلوماسية سيتم فتحه بالقوة.





وقال غالانت خلال زيارة لتقييم الأوضاع في الجبهة الشمالية في مقر الكتيية 36: "مركز ثقلنا يتحرك من الجنوب إلى الشمال، نحن في تغيير تدريجي، لدينا المزيد من المهام في الجنوب، لدينا رهائن، نحن بحاجة إلى إحضارهم، نحن نتفاوض بشأن هذا وأعتقد أننا سننجح".



وأضاف: "في الوقت نفسه، ننظر إلى عدوان حزب الله، فهو يهاجم كل ليلة، ونحن نهاجم سواء في قطاع الفرقة أو في الهجمات العميقة التي نفذناها الليلة في منطقة بعلبك، في البقاع عموما، على مستودعات وسائل قتالية، تلك التي انفجرت هناك مع ذخيرة عالية الجودة، كل هذه الأشياء هي عمليات تعتبر من ناحية مثابة روتين المعارك، ومن ناحية أخرى، استعدادا لأي شيء يمكن أن يحدث".

وتابع قائلا: "نريد إعادة السكان إلى الشمال، نريد إعادتهم بالسلامة، إذا فتح الطريق بالأساليب الدبلوماسية سنفعل ذلك، أو إذا لم يتم ذلك سنفتحه بالقوة، ويمكن أن يحدث هذا في إطار زمني قصير".

وتشهد الحدود الإسرائيلية اللبنانية تبادلا متقطعا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي، و"حزب الله" وفصائل فلسطينية، منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس".



يذكر أن الجيش الإسرائيلي كان أعلن في 16 أكتوبر، تفعيل خطة لإجلاء سكان 28 مستوطنة ممن يعيشون على مسافة تصل إلى 2 كم من الحدود مع لبنان.

وتم إخلاء المستوطنات في شمال إسرائيل في ديسمبر الماضي خوفا من "حرب محتملة" مع "حزب الله".

هذا ولا يزال أكثر من 100 ألف إسرائيلي، بعد 8 أشهر من الحرب، مهجرين من منازلهم منذ بداية الحرب، وذلك بحكم أوامر الإخلاء الإسرائيلية.

وذكرت صحيفة "معاريف" أن هؤلاء اللاجئين يعيشون خارج منازلهم، وقد اضطر معظمهم إلى التوقف عن العمل، وتم فصل الأطفال والمراهقين من مؤسساتهم التعليمية إلى مؤسسات تعليمية مؤقتة في بيئة جديدة وغير مألوفة بالنسبة لهم.