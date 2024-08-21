وزارة التجارة الصينية: بكين تساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون

قال مدير إدارة غربي آسيا وأفريقيا بوزارة التجارة الصينية، شن شيانج، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء، إن الصين تساعد الدول الأفريقية على تخفيف أعباء الديون من خلال قنوات متعددة.

وأشار شن إلى أنه في إطار مبادرة مجموعة الـ 20 لتعليق خدمة الديون، لعبت الصين دورا نشطا في مساعدة الدول المعنية على التوصل إلى اتفاقيات تعليق الديون، حسبما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) اليوم الأربعاء .

وأوضح شن أنه في إطار منتدى التعاون الصيني-الأفريقي، ألغت الصين ديون الدول الأفريقية المعنية في شكل قروض حكومية بدون فوائد كان من المقرر استحقاقها بحلول نهاية عام 2021.

وقد انخرطت المؤسسات والشركات المالية الصينية في تعاون استثماري وتمويلي مع الدول الأفريقية على أساس مبادئ السوق والقواعد الدولية.

وأضاف شن أن الصين تحترم تماما إرادة الدول الأفريقية وتأخذ في الاعتبار احتياجاتها الفعلية، فضلا عن أن الصين لم تضع أبدا أي شروط سياسية، الأمر الذي حظي بتقدير واسع النطاق من الدول الأفريقية.

وذكر شن، نقلا عن إحصاءات جمعها صندوق النقد الدولي، أن السندات التجارية والديون متعددة الأطراف تمثلان 66 % من الديون الخارجية لأفريقيا، في حين أن الديون الثنائية بين الصين وأفريقيا لا تمثل سوى 11 % من إجمالي الديون الخارجية لأفريقيا.