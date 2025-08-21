قائمة المستقبل تكشف تفاصيل برنامجها لخوض انتخابات نقابة الأطباء

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

- نقيب الأطباء: نرحب بجميع المرشحين ونؤكد على أهمية المشاركة الفاعلة في الانتخابات

نظمت قائمة المستقبل أمس مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن أسماء مرشحيها في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء المقرر إجراؤها في 10 أكتوبر المقبل، وذلك بحضور نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، والأطباء المرشحين في القائمة وعدد من أعضاء الجمعية العمومية.

وأكد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، خلال كلمته في المؤتمر، ترحيبه بجميع المرشحين في انتخابات التجديد النصفي، مؤكدا احترامه لرغبتهم الصادقة في المشاركة في العمل النقابي والدفاع عن مصالح الأطباء.

وبحسب بيان للقائمة، دعا عبد الحي جميع الأطباء إلى المشاركة بقوة في انتخابات التجديد النصفي المقبلة، فهذه الانتخابات هي حق وواجب على كل طبيب، ولكل طبيب الحق في اختيار من يراه الأقدر على تمثيله وخدمة المهنة.

وأضاف أن قائمة المستقبل تضم مجموعة متنوعة من الأطباء في مختلف التخصصات والمجالات، بما يشكل فريق عمل متكامل يعمل بروح الفريق الواحد، مؤكدًا أن الهدف الأسمى هو الارتقاء بمهنة الطب وتقديم أفضل دعم للأطباء في جميع مواقع عملهم.

وشدد نقيب الأطباء على أن النقابة هي بيت كل الأطباء دون استثناء، وأنها ستظل ساحة للتعاون والتكامل بين جميع المرشحين، مؤكدا أن التنافس الشريف يعكس الوعي والمسؤولية تجاه مستقبل المهنة.

وأكدت القائمة خلال المؤتمر، أن مشاركتها تأتي إيمانًا بأهمية استمرار الدور النقابي الفاعل لتحسين أوضاع الأطباء والدفاع عن المهنة، كاشفة عن برنامج انتخابي شامل يرتكز على أربعة محاور رئيسية: المحور القانوني، والأجور، والتعليم والتدريب، الجانب الاجتماعي.

المحور القانوني:

- متابعة صدور القرارات التنفيذية (اللائحة التنفيذية) لقانون المسؤولية الطبية، ورصد آليات تطبيقه على أرض الواقع، وتقييم النتائج المترتبة على تنفيذه بما يضمن تحقيق العدالة وحماية حقوق الأطباء والمرضى.

- منع الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية.

- حظر النشر في قضايا المضاعفات والأضرار الطبية إلا بعد صدور حكم نهائي.

- التوسع في قسم الدعم القانوني بالنقابة العامة والتنسيق مع الفرعيات، وتخصيص جزء منه للرد على الاستفسارات والمشورة العاجلة في كافة المسائل القانونية ذات الصلة.

- مطالبة الدولة وكافة الجهات باتخاذ التدابير والإجراءات كافة لتأمين المنشآت الطبية، والقضاء على ظاهرة الاعتداء على الأطباء وضمان عدم تكرارها.

- مخاطبة الجهات المعنية كافة لمنع عمل الأطباء أكثر من ١٢ ساعة متواصلة أو ٢٤ ساعة في حال النوبتجية، على أن يكون اليوم التالي إجازة، وألا تتجاوز ساعات العمل الأسبوعية الحدود العالمية.

- اعتماد سياسة الشباك الواحد في ترخيص العيادات والمنشآت الطبية من إدارة العلاج الحر (بعد التسجيل بالنقابة)، وعدم الذهاب للوزارات والجهات الأخرى.

- الالتزام بقانون المنشآت الطبية، وإلغاء أي شروط إضافية تضعها السلطات المحلية مثل رسوم اللافتات وغيرها مما يثقل كاهل الطبيب دون فائدة للمريض.

- توحيد جهات الرقابة والتفتيش على العيادات والمنشآت، على أن تكون من خلال العلاج الحر ويرأسها طبيب.

- تعديل قانون النقابة بما يتوافق مع التطورات الكبيرة في المهنة وأعداد الأطباء، والسماح بتعدد مراكز التصويت والانتخاب بالمحافظات المختلفة.

محور الأجور:

- تطبيق اللائحة المالية للأطباء بالتأمين الصحي الشامل على جميع أطباء الوزارة والجهات الحكومية لزيادة دخلهم.

- العمل على إقرار الحوافز الخاصة بالتخصصات النادرة والطارئة وذات الطبيعة الخاصة والمناطق النائية لتشجيع الأطباء وسد العجز.

- السعي لإنشاء صندوق معاش تكميلي للأطباء لزيادة المعاش الحكومي.

- الحفاظ على أموال اتحاد المهن الطبية ومنع إهدارها والعمل على تنميتها وتحسين تحصيل الدمغة حتى نتمكن من زيادة معاش النقابة بنسب كبيرة ومقبولة.

محور التعليم والتدريب:

- العمل على زيادة فرص التسجيل للدراسات العليا سواء بالجامعات أو الزمالة أو البورد المصري، بحيث تتسع لجميع الخريجين.

- عمل دبلومات مهنية بالتعاون مع كافة الجهات، وتكون معتمدة من جهات الاعتماد المحلية (والدولية فيما بعد)، وذلك لإعداد الأطباء علميًا وفنيًا بأسعار مناسبة.

- التعاون بين النقابة العامة والنقابات الفرعية لإعداد دورات تدريبية وورش عمل معتمدة ومؤهلة في كافة النواحي التدريبية، وتقديمها في المحافظات المختلفة تسهيلًا لأطباء الأقاليم.

- إتاحة إمكانية التعلم عن بعد واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

- إعداد فرع تدريبي خاص لطلبة الطب والامتياز لإعدادهم لسوق العمل.

- إعداد وتطوير مؤتمر الامتياز وتفعيله مرتين سنويًا على الأقل.

المحور الاجتماعي:

التوسع في إنشاء الاستراحات الخاصة بالأطباء، وهو المشروع الذي بدأه أعضاء تيار المستقبل بالنقابة.

- زيادة أوجه وقيم الدعم الخاص بالأطباء سواء من صندوق الرعاية الاجتماعية أو اتحاد المهن الطبية.

- تطوير مشروع علاج المهن الطبية، وزيادة حد التغطية الخاص به، وإضافة الصيدليات والأدوية للمشروع بالتعاون مع شركائنا في الاتحاد.

- دعم الأنشطة الاجتماعية والرحلات، وزيادة الأصول المصيفية الخاصة بالنقابة.

- تطوير وزيادة الحوافز المالية المقدمة للأطباء في حالات التجنيد والولادة والظروف الاجتماعية المختلفة.

- تفعيل لجنة الرواد، وإقرار بند خاص بها في ميزانية صندوق الرعاية الاجتماعية لرعاية أطباء المعاشات وشيوخ المهنة.

واختتمت قائمة المستقبل المؤتمر بالتأكيد على أن برنامجها الانتخابي يمثل مشروعًا متكاملًا لتطوير مهنة الطب في مصر وتحقيق العدالة للأطباء، داعية جموع الأطباء للمشاركة بقوة في الانتخابات المقبلة من أجل "نقابة قوية تدافع عن أبنائها".