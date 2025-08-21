صحة غزة: نرفض طلب الاحتلال نقل موارد النظام الصحي جنوب القطاع

أعربت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الخميس، عن رفضها القاطع طلب سلطات الاحتلال نقل موارد النظام الصحي من محافظة غزة إلى جنوب القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة: "نرفض أي خطوة من شأنها تقويض ما تبقى من النظام الصحي بعد عملية تدمير ممنهج قام بها الاحتلال"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأوضحت أن هذه الخطوة من شأنها حرمان أكثر من مليون إنسان من حقهم في العلاج وتعرض حياة السكان للخطر، مؤكدة أنه "يجب على جميع المؤسسات الدولية والأممية العمل على حماية ما تبقى من النظام الصحي بالقطاع".

وأضافت: "نؤكد أهمية بقاء تقديم الخدمات الصحية كحق كفلته الشرائع لكل المواطنين في أماكن وجودهم".

وفي وقت سابق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه أجرى اتصالات تحذيرية للمسئولين الطبيين والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة "استعدادا لتحرك السكان إلى جنوب القطاع".

وقال جيش الاحتلال، في بيان رسمي، إنه "في إطار استعدادات الجيش الإسرائيلي لنقل السكان من مدينة غزة جنوبا لحمايتهم، أجرى ضباط من مديرية التنسيق والارتباط في الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء، اتصالات تحذيرية أولية للمسئولين الطبيين والمنظمات الدولية في شمال قطاع غزة، استعدادا لتحرك السكان إلى جنوب القطاع"، بحسب ما نقلته شبكة سكاي نيوز عربية.

وأضاف: "أكد الضباط للمسئولين الطبيين أن البنية التحتية للمستشفيات في جنوب قطاع غزة قيد التطوير لاستيعاب المرضى والجرحى، إلى جانب زيادة دخول المعدات الطبية اللازمة وفقا لطلبات منظمات الإغاثة الدولية".

وبحسب البيان، قال ضابط من مديرية التنسيق والارتباط التابعة للجيش الإسرائيلي في غزة لمسئول رفيع المستوى في القطاع الصحي: "أتحدث إليكم عن احتمال دخول الجيش إلى مدينة غزة، وسيكون هناك إخلاء كامل من غزة إلى جنوبها".