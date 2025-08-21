22 دولة غربية تدين خطة E1 الإسرائيلية لتدشين مستوطنات بالضفة الغربية

أعربت 22 دولة بالإضافة للممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس، الخميس، عن القلق إزاء "خطة E1" الإسرائيلية لبناء مستوطنات جديدة بالضفة الغربية.

وجاء في بيان مشترك صدر عن وزراء خارجية أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، وإستونيا، وفنلندا، وفرنسا، وأيسلندا، وإيرلندا، وإيطاليا، واليابان، ولاتفيا، وليتوانيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، وهولندا، والنرويج، والبرتغال، وسلوفينيا، وإسبانيا، والسويد، والمملكة المتحدة، والممثل الأعلى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية: "إن قرار اللجنة العليا للتخطيط في إسرائيل بالموافقة على خطط لبناء مستوطنات في المنطقة E1 في شرق القدس، غير مقبول ويمثل انتهاكا للقانون الدولي".

وأضافوا أنهم "يدينون هذا القرار ونطالب بأشد لهجة بالتراجع عنه فورا"، وفقا لموقع روسيا اليوم.

وذكر الوزراء في البيان أن "وزير المالية الإسرائيلي بتسئيل سموتريتش يقول إن هذه الخطة سوف تجعل حل الدولتين مستحيلا من خلال تقسيم أراضي الدولة الفلسطينية وتقييد قدرة الفلسطينيين على الوصول إلى القدس"، مشيرين إلى أن هذا لن يعود بأي فائدة على الشعب الإسرائيلي بل يهدد بتقويض الأمن وإشعال المزيد من العنف وعدم الاستقرار، ويبعدنا أكثر فأكثر عن السلام.

وشدد البيان على أنه ما زال أمام حكومة إسرائيل فرصة لوقف اتخاذ أي خطوات أخرى في خطة البناء في المنطقة E1، ونحن نحثها على التراجع عاجلا عن هذه الخطة.

وأكدت الدول التي أصدرت البيان أن أي إجراء أحادي الطرف تتخذه الحكومة الإسرائيلية يقوض الرغبة الجماعية بإحلال الأمن وتحقيق الازدهار في الشرق الأوسط.

كما طالب البيان الحكومة الإسرائيلية بالتوقف عن بناء مستوطنات، وهو ما ينص عليه قرار مجلس الأمن رقم 2334، وإزالة قيودها على أموال السلطة الفلسطينية.