الأعلى للإعلام: منع مصطفى يونس من الظهور 3 أشهر وإلزامه بحذف فيديوهاته المسيئة للنادي الأهلي

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، منع الكابتن مصطفى يونس من الظهور الإعلامي عبر جميع الوسائل المرئية والمسموعة والمكتوبة والإلكترونية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لمخالفته المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس، مع إلزامه بحذف الفيديوهات المسيئة من قناته على موقع "يوتيوب"، عقب ثبوت إساءته لرئيس وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي.

وكان يونس قد مثل أمام لجنة الشكاوى بالمجلس برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وذلك بناءً على توصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي برئاسة المستشار عبدالسلام النجار نائب رئيس مجلس الدولة وعضو المجلس، حيث أقر بصدور بعض الألفاظ والاتهامات غير اللائقة في مقاطع الفيديو التي نشرها عبر قناته على "يوتيوب" وبعض القنوات التي استضافته، متعهدًا بإزالة المحتوى المسيء.

يذكر أن مجلس إدارة النادي الأهلي كان قد تقدم بشكوى رسمية إلى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ضد الكابتن مصطفى يونس، أكد خلالها أنه دأب على ارتكاب تجاوزات متكررة في حق رئيس وأعضاء المجلس على مدار أكثر من خمس سنوات، سواء خلال استضافته في برامج تليفزيونية أو من خلال نشره تلك التجاوزات عبر قناته المسماة "مصطفى يونس" على "يوتيوب".