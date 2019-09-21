برلماني روسي: لا مؤشرات على عملية برية أمريكية ضد إيران

قال رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسي "الغرفة العليا للبرلمان" قسطنطين كوساتشوف، إن توجه واشنطن إلى تعزيز قواتها في الشرق الأوسط لا يشير إلى تحضيرها لعملية برية ضد إيران.

وأضاف كوساتشوف - في تصريحات لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية اليوم السبت - أن "التقارير التي تتحدث عن خطط الولايات المتحدة لنقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد الهجمات على منشآت شركة أرامكو النفطية السعودية تكشف عن الأهداف الحقيقية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالبحث عن ذريعة لإلغاء الانسحاب من هذه المنطقة".

وذكر البرلماني الروسي، أن من بين دوافع ترامب "رغبته في إظهار عزيمته للكونجرس ولكل من كان يلومه بخسارة المبادرة في الشرق الأوسط لصالح روسيا وإيران"، معتبرا أن نقل قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة لا يعني بالضرورة أن إدارة ترامب تحضر لشن عملية برية ضد إيران.

وكان الرئيس الأمريكي قد أمر أمس الجمعة بفرض عقوبات مالية جديدة على إيران إثر تورطها في هجوم السبت الماضي على منشأتي نفط تابعتين لشركة أرامكو شرقي السعودية، كما تفرض الولايات المتحدة بالفعل مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران منذ إعلان إدارة ترامب في مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران والمبرم عام 2015.

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران كانت قد تبنت الهجوم الذي استهدف معملين تابعين لشركة أرامكو بطائرات مسيرة؛ ما أدى إلى تضرر إنتاج الشركة لفترة من الوقت، لكن السعودية قدمت الأربعاء الماضي براهين تثبت تورط إيران المباشر في الهجوم.