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الداخلية النمساوية: 130 ألف مريض بالزهايمر في البلاد

علم النمسا
علم النمسا
أ ش أ
نشر فى : السبت 21 سبتمبر 2019 - 7:15 م | آخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 7:15 م

أكدت وزارة الداخلية النمساوية أنها انتهت من تدريب الموظفين في المكاتب البلدية وسلطات المقاطعات وحكومات الولايات على رفع الكفاءة لتقديم مساعدات خاصة إلى مرضى الزهايمر وأقاربهم، حيث يبلغ عدد مرضى الزهايمر في النمسا 130 ألف مريض.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية اليوم السبت- بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الزهايمر - أن الوزارة تتعاون مع جامعة الدانوب كريمس حيث تقوم أكاديمية الأمن التابعة لوزارة الداخلية الآن بتطوير برنامج تعليمي رقمي لخدمة مرضى الزهايمر.

وشدد البيان على أن مرض الزهايمر يعد أحد أكبر التحديات التي تواجه المجتمع ونظام الرعاية الصحية خلال السنوات القليلة القادمة في جميع أنحاء العالم.
وأشار البيان إالى معاناة حوالي 50 مليون شخص حاليًا من مرض الزهايمر حول العالم حيث يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر إلى توفير بيئة مناسبة حتى يمكن دمجهم في المجتمع بشكل أفضل.

وقال البيان أن الاستجابة لاحتياجات الأشخاص المصابين بالزهايمر تتطلب قدرا كبيرا من التدريب والتدابير الخاصة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016 تم تدريب أكثر من 10 آلاف ضابط شرطة للتعامل مع مرضى الزهايمر.

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