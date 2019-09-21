 توقيف شقيقين مغربيين بتهمة تمويل مقاتلين في سوريا والعراق - بوابة الشروق
السبت 21 سبتمبر 2019 7:47 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما رأيك في اختيار حسام البدري لتدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم؟
النتـائـج تصويت

توقيف شقيقين مغربيين بتهمة تمويل مقاتلين في سوريا والعراق

(د ب أ)
نشر فى : السبت 21 سبتمبر 2019 - 6:56 م | آخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 6:56 م

أعلنت السلطات المغربية اليوم السبت توقيف شقيقين في مدينة مكناس يوم الأربعاء الماضي، بتهمة تحويل أموال بطرق غير مشروعة لمقاتلين مفترضين في سوريا والعراق.

وحسب بيان الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، فإن المشتبه بهما فتحا حسابات بنكية من أجل استقبال مبالغ مالية وإرسالها إلى مقاتلين في منطقة الشام بعد تحويلها، عبر وسطاء، إلى عملات افتراضية مقابل عمولات.

وأظهرت التحريات الأمنية أن أحد الموقوفين كان على صلة بمواطن عراقي سبق توقيفه بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 6 فبراير 2019، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتورطه في نفس الأنشطة المالية المشبوهة.

وقد وضعت السلطات الأمنية المغربية المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات التي تجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهما إلى العدالة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك