توقيف شقيقين مغربيين بتهمة تمويل مقاتلين في سوريا والعراق

أعلنت السلطات المغربية اليوم السبت توقيف شقيقين في مدينة مكناس يوم الأربعاء الماضي، بتهمة تحويل أموال بطرق غير مشروعة لمقاتلين مفترضين في سوريا والعراق.

وحسب بيان الإدارة العامة للأمن الوطني المغربي، فإن المشتبه بهما فتحا حسابات بنكية من أجل استقبال مبالغ مالية وإرسالها إلى مقاتلين في منطقة الشام بعد تحويلها، عبر وسطاء، إلى عملات افتراضية مقابل عمولات.

وأظهرت التحريات الأمنية أن أحد الموقوفين كان على صلة بمواطن عراقي سبق توقيفه بمدينة الدار البيضاء، بتاريخ 6 فبراير 2019، من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، لتورطه في نفس الأنشطة المالية المشبوهة.

وقد وضعت السلطات الأمنية المغربية المشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية لاستكمال التحقيقات التي تجري معهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، قبل تقديمهما إلى العدالة.