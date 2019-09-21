 الفلبين تؤكد عدم حاجتها إلى معونات دول طالبت بتحقيق دولي في حربها ضد المخدرات - بوابة الشروق
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الفلبين تؤكد عدم حاجتها إلى معونات دول طالبت بتحقيق دولي في حربها ضد المخدرات

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مانيلا - د ب أ
نشر فى : السبت 21 سبتمبر 2019 - 2:31 م | آخر تحديث : السبت 21 سبتمبر 2019 - 2:31 م

ذكر وزير الشؤون الخارجية الفلبينية، تيودورو لوكسين جيه.آر، اليوم السبت، أن "الأمر لا يستحق" طلب معونات من دول تشكك في سجل حقوق الإنسان بالفلبين والأعمال العدوانية في الحرب ضد تجار المخدرات.

جاءت تصريحات لوكسين بعد أن ذكرت صحيفة "إنكويرير" أمس الجمعة ان القصر الرئاسي أصدر تعليمات للإدارات والهيئات الحكومية بتأجيل المحادثات مع بلدان أيدت قرارا لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يطالب بإجراء تحقيق بشأن الحرب ضد المخدرات ووضع حقوق الإنسان في البلاد.

ونفى سلفادور بانيلو، المتحدث باسم الرئيس رودريجو دوتيرتي في وقت متأخر أمس الجمعة أن يكون هناك مثل هذا الطلب، قائلا إن "الرئيس لم يصدر أي مذكرة تعلق القروض والمفاوضات التي تشارك فيها 18 دولة صوتت لصالح قرار أيسلندا".

وبدا أن لوكسين جيه آر في سلسلة من التغريدات التي نشرت أمس الجمعة واليوم السبت أكد على المذكرة، لكنه وصف ذلك بـ"الأشياء القديمة" قائلا إن الفلبين كانت ترفض برامج مساعدات فاسية "قبل وقت طويل من قرار أيسلندا الفاشل".

وكانت الأمم المتحدة قد تبنت في يوليو الماضي ما يُسمى ب"قرار ايسلندا" الذي يطالب بتقرير شامل لوضع حقوق الإنسان في الفلبين، من بين ذلك عمليات القتل في حربها الدموية ضد المخدرات.

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