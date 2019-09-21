الأمم المتحدة تدعو لإرساء السلام الدائم في الصومال

دعت الأمم المتحدة في بيان رسمي اليوم السبت لإرساء السلام الدائم في الصومال، وذلك وسط الجهود التي تبذلها الحكومة الصومالية من أجل إتمام عملية المصالحة الشاملة في البلاد.

وذكرت إذاعة "شبيلي" الصومالية، أن مبعوث الأمم المتحدة الخاص بالصومال جيمس سوان، أثنى في البيان، الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للسلام، على الجهود الصومالية من أجل استقرار البلاد، مشيرا إلى أهمية الدور الذي تلعبه حكومة مقديشيو المدعومة من الشركاء الدوليين في هذا المجال، بهدف تحسين الوضع الأمني ووضع حد لأعمال العنف التي تشهدها البلاد.

وأكد أن مسألة استدامة السلام في الصومال ستحتاج إلى الحكم الشامل وإرساء العدالة والحوار المستدام للوصول إلى تأييد سياسي ومصالحة وطنية.

وتعاني الصومال من الجماعات المتطرفة التي تستهدف مواقع للشرطة والجيش والحكومة على رأسها حركة "الشباب" الإرهابية.

يذكر أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتبرت يوم 21 من سبتمبر يوما للسلام العالمي في عام 1981.