آلاف الحوثيين يحتشدون في الذكرى الخامسة لسيطرتهم على صنعاء

شارك الآلاف من أفراد وأنصار جماعة الحوثي اليمنية، اليوم السبت، في تظاهرة لإحياء الذكرى الخامسة لسيطرة الجماعة المسلحة على العاصمة اليمنية صنعاء.

وأقيمت التظاهرة في حي باب اليمن بالقرب من وسط العاصمة صنعاء، ورفع المشاركون صور زعيم الجماعة عبدالملك الحوثي، ورددوا هتافات منها "هيهات منا الذلة"، "وسنصمد يا محتلين ونواجه إلى يوم الدين".

وفي التظاهرة، حذر عضو المجلس السياسي الأعلى في الجماعة محمد علي الحوثي، من عواقب رفض المملكة العربية السعودية لمبادرة رئيس المجلس السياسي مهدي المشاط، التي دعت لوقف الهجمات في اليمن مقابل وقف الحوثيين لجميع أشكال الاستهداف ضد السعودية.

وقال الحوثي"إن أبوا الموافقة فإننا سنؤلمهم أكثر، ولن نقدم رقابنا لهم".

وتابع الحوثي "نحن نحمل العزيمة والقرار وبإمكاننا أن نضرب أي مكان، وتطور القدرات العسكرية مستمر".

وأضاف الحوثي: "سياستنا واضحة ومكشوفة ولا نرسل رسائل غامضة، إن سالمنا سالمنا بصدق، وإن حاربنا حاربنا بصدق، لأننا لا نرهب إلا الله".

وأمس الجمعة، قدم رئيس المجلس السياسي الأعلى في جماعة الحوثي مهدي المشاط ما قال إنها مبادرة تتمثل بوقف كل الهجمات التي تشنها الجماعة على السعودية مقابل تصرف مماثل من قبل المملكة.

ويحتفي الحوثيون بذكرى سيطرتهم على صنعاء، ويقولون إنهم قاموا حينها بثورة 21 سبتمبر 2014 ضد الفساد، فيما تقول الحكومة اليمنية الشرعية المعترف بها دوليا إن مسلحي الجماعة انقلبوا على السلطة الشرعية حينها بقوة السلاح.