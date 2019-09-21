جامعة بنها: بدء الدراسة في 10 كليات وللمرة الأولى بالبرامج الجديدة بفرع العبور

قال رئيس جامعة بنها، الدكتور جمال السعيد، إن الدراسة بدأت، اليوم السبت، داخل 10 كليات بالجامعة، ولأول مرة في البرامج الجديدة بفرع الجامعة الجديد بالعبور، موضحا أنه تم وضع خطة للعمل على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم لاستقبال الطلاب.

وأضاف السعيد - في تصريح اليوم - أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة أعمال الصيانة المطلوبة بالكليات وإعداد الجداول الدراسية وخطط الدراسة وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

وأكد أن المدن الجامعية استعدت لاستقبال الطلاب في 5 مدن بشبرا وبنها " بنين وبنات " ومشتهر وطوخ من خلال مجموعة من إجراءات التحسين والتطوير، واستكمال هذه الإجراءات لهذا العام بتقديم وجبات غذائية ذات جودة عالية، وتطوير المطاعم، وتقديم العديد من الخدمات للطلاب التي توفر لهم جوًا مناسبًا للمذاكرة.

من جانبه أشار الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أهمية تطوير وجودة العملية التعليمية وتحديث المناهج لمواكبة التطورات العلمية العالمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بكافة أنواعها وألا يكتفي الطالب الجامعي بالتحصيل العلمي فقط ، حيث أن تلك الأنشطة تساهم في بناء الإنسان المصري.

يُذكر أنه تقرر بدء الدراسة بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها بالعبور هذا العام والبرامج الجديدة هي برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجى" بكلية الزراعة، برنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وبرنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.