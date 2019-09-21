بيرناردو سيلفا يجاور رونالدو في تاريخ الدوري الإنجليزي

بات البرتغالي بيرناردو سيلفا نجم وسط مانشستر سيتي الإنجليزي ثالث لاعب برتغالي في تاريخ البريميرليج يسجل «هاتريك» بعد ثلاثيته في مرمى واتفورد في المباراة التي انتهت بفوز السيتي (8-0) وأقيمت مساء اليوم السبت على ملعب الاتحاد ضمن مواجهات الأسبوع السادس من المسابقة الإنجليزية.

وسجل قبل بيرناردو «هاتريك» ثنائي برتغالي وهما كريستيانو رونالدو مع مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل عام 2008، ودييجو جوتا مع ولفرهامبتون بالموسم الماضي أمام ليستر سيتي.

ورفع السيتي رصيده من النقاط بعد الفوز على واتفورد إلى 14 خلف المتصدر ليفربول صاحب 15 نقطة والذي سيخوض غدا الأحد مباراة الجولة السادسة أمام تشيلسي.