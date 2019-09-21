«توماس كوك» البريطانية توجه التماسا أخيرا للحكومة طلبا للمساعدة

أفادت تقارير، اليوم السبت، بأن شركة "توماس كوك"، إحدى أكبر شركات السياحة في بريطانيا، قدمت التماسا أخيرا للمطالبة بحزمة إنقاذ حكومية فيما تواجه احتمالية الانهيار الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى تقطع السبل بعشرات الآلاف من السياح.

وذكرت صحيفة "فاينانشال تايمز" أن الشركة المتعثرة طلبت من الحكومة حزمة إنقاذ "في محاولة أخيرة لإنقاذ نفسها من الانهيار" بعدما هدد المقرضون بالتخلي عن اتفاق إنقاذ مقترح.

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن توماس كوك قد يتم وضعها تحت اشراف إدارة التفليسة مطلع الأسبوع ،مالم تحصل على 200 مليون جنيه إسترليني إضافية (250 مليون دولار).

وأضافت (بي بي سي): "تصر المصارف، بما في ذلك /آر بي إس/ و/لويدز/، على أن توفر الشركة صناديق جديدة لاستخدامها في حالة الطوارئ في حال احتاجت إلى أموال إضافية خلال شهور الشتاء".

وردا على العملاء القلقين على تويتر اليوم السبت، قالت الشركة إنها مازالت "تعمل بشكل عادي".

وقالت توماس كوك في تغريدة: "الخطط التي أعلنا عنها والعملية التي نواصل القيام بها ، سوف توفر، عند تنفيذها، قدرا أكبر من اليقين فيما يتعلق بمستقبل توماس كوك".

وأجرت الشركة "محادثات مع /عدة/ مستثمرين محتملين" أمس الجمعة بينهم الحكومة، حسبما ذكر مصدران للصحيفة .

وقالت الصحيفة أيضا إن المحادثات ركزت على تمويل طارئ بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني "من شأنه أن يسمح لتوماس كوك بتغطية مطلب صادم من بنوكها من أجل أموال إضافية في إطار عملية إعادة رأسملة بقيمة 1ر1 مليار جنيه إسترليني".

وقالت هيئة الإذاعة البريطانية إن ما يقدر بـ600 ألف عميل بينهم ما يصل إلى 160 ألف من بريطانيا، يقضون حاليا عطلات تنظمها توماس كوك.