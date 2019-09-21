الأردن وروسيا يوقعان بروتوكولا للتعاون العسكري الفني

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وقعت القوات المسلحة الأردنية ونظيرتها الروسية، أول أمس الخميس، في موسكو، بروتوكول التعاون العسكري الفني المشترك.

وقع عن الجانب الأردني - وفقا لبيان القوات المسلحة الأردنية اليوم السبت، أوردته وكالة الأنباء الأردنية "بترا" - مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للتخطيط والتنظيم والموارد الدفاعية العميد الركن هلال الخوالدة ، وعن الجانب الروسي نائب مدير الدائرة الاتحادية والتعاون الفني أليكسي فرولكين.

وذكر البيان أن البروتوكول يهدف إلى تعزيز أواصر التعاون والعمل المشترك وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين البلدين الصديقين.

حضر التوقيع الملحق العسكري الأردني في موسكو وعدد من الخبراء العسكريين والفنيين من كلا الجانبين.