تشارلز وبياتريكس يشاركان في إحياء ذكرى مرور 75 عاما على عملية «ماركت جاردن» في هولندا

شارك الأمير البريطاني تشارلز والأميرة الهولندية بياتريكس اليوم السبت، في مراسم إحياء ذكرى عملية "ماركت جاردن" التي شنها الحلفاء على الأراضي الهولندية في الحرب العالمية الثانية.

اشتملت المراسم التذكارية في "إيده" بالقرب من مدينة أرنهيم بشرق البلاد على دقيقة حداد ووضع إكليل من الزهور على أرواح الجنود الذين سقطوا وعددهم عشرة آلاف جندي.

وكانت عملية "ماركت جاردن" إحدى أكبر العمليات الجوية والبرية في الحرب العالمية الثانية. وبدءا من 17 سبتمبر 1944، قام أكثر من 35 ألف من جنود المظلات بعملية إنزال خلف الخطوط الألمانية في هولندا .

وأشادت وزيرة الدفاع الهولندية آنك بيليفيلد بشجاعة الجنود المظليين.

وقالت في تغريدة: "عندما أصافحهم، فأنا أصافح التاريخ. تاريخ الحرية التي نحياها اليوم".

وشارك أمين عام منظمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرج أيضا في المراسم.

وكان الهدف من عملية ماركت جاردن هو احتلال الجسور الإستراتيجية فوق الأنهار مثل نهر الراين لتأمين ممر في اتجاه إقليم الرور الألماني الذي يعد مركز الصناعة والطاقة.

ولكن العملية فشلت فشلا ذريعا، حيث أدت الأحوال الجوية السيئة والأخطاء الإستراتيجية والمقاومة الألمانية القوية على نحو غير متوقع إلى وفاة الآلاف في العملية.