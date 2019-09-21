«الرجل القط» في سوريا يحمل الأمل للحيوانات الضالة في إدلب

توجه محمد علاء الجليل، مؤخرا في مهمة إنقاذ صعبة إلى محافظة إدلب في شمال غرب سوريا، وكان هدفه هو إنقاذ الحيوانات التي تركها الأشخاص الذين فروا من القصف الشديد والضربات الجوية.

ولم تكن هذه هى المهمة الأولى من نوعها بالنسبة لمنقذ الحيوانات، الذي حاز بالفعل شهرة دولية باعتباره "الرجل القط في حلب"، وبعد سنوات من اكتسابه لقب "الرجل القط" في مسقط رأسه، وجد هذا الرجل الذي يعرف باسم علاء نفسه يفعلها مرة ثانية.

وقال علاء لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "منذ بضعة أشهر، اتصلت بي فرق الإنقاذ في حلب وقالت (نحن ننقذ الناس، ولكن لا يمكننا أن ننقذ الحيوانات التي تموت جوعا). ولذا قررت القيام بهذه المهمة".

وتتعرض المناطق الجنوبية من إدلب التي يسيطر عليها قوات المعارضة لقصف جوي وبري من قبل قوات الحكومة السورية وحلفائها الروس منذ أبريل الماضي، مما أدى إلى نزوح أكثر من 400 ألف شخص وفقا لتقديرات الأمم المتحدة.

ولذا توجه علاء البالغ من العمر 44 عاما، وهو سائق سيارة إسعاف ومسعف، في مهمة جديدة، ووصل إلى إدلب بين الساعة الخامسة والسابعة صباحا حيث لا يكون هناك في العادة ضربات جوية كثيفة، وراح يبحث عن الحيوانات الجائعة أو التي تم التخلي عنها.

وقال علاء: "ذهبت إلى خان شيخون ومعرة النعمان وكفر نبل وأنا أتجاهل القصف وتمكنت، على الرغم من صعوبة المهمة، من جمع كل القطط التي كادت تموت جوعا في المنطقة".

وقدر أن عدد الحيوانات التي تم انقاذها في المنطقة بـ 80 قطة ضالة من كفر نبل و40 من معرة النعمان وأكثر من مائة من خان شيخون، ولم تكن هذه هي أولى جهود علاء لإنقاذ الحيوانات التي تم تركها في الأماكن الخطيرة.

واكتسب شهرته في عام 2014 أثناء قصف وحصار المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في حلب، بلدته ومسقط رأسه. وسلطت وسائل الإعلام الأجنبية الضوء على قصته حيث أنه كان يحمي الحيوانات بينما كان أيضا يساعد الناس كسائق لعربة إسعاف.

وفي عام 2015 طلب منه أصدقاؤه أن يبدأ صفحة على الفيسبوك ومن خلالها أصبح مرتبطا بالشعوب من كل أنحاء العالم. وقرر أيضا إقامة ملاذ للقطط.

وقال: "كنت أحب الاهتمام بالقطط منذ كنت صبيا"، وأضاف أنه اعتاد شراء بقايا اللحوم من محلات الجزارة وإطعام الحيوانات في الشارع.

وأضاف علاء: "إنها أشبه بهواية لي أن أطعم القطط في الشوارع حيث أنني أعرف أنها جوعى، تعلمت من الأسلاف أن أي شخص لديه رحمة في قلبه للبشر يتعين أن تكون لديه رحمة لكل الكائنات الحية".

وفي حلب على الرغم من الحصار، كان علاء يهتم بمئات القطط، كان البعض منها قد تركها أصحابها الذين فروا من المدينة. وفي إحدى المراحل، كان لدى علاء 170 قطة وكلب يهتم بهم.

ولكن قبل أن تستولى القوات الحكومية على حلب الشرقية في ديسمبر 2016، تعرض ملاذ علاء للقصف، وفقدت غالبية القطط أو قتلت، وبعد الاستيلاء على حلب الشرقية، فر الكثير من الناس إلى إدلب، بينما توجه آخرون ومن بينهم علاء إلى حلب الشرقية.

وغادر علاء الذي فقد منزله ومعه 22 قطة فقط، وقال: "غادرت في السيارة مع بعض المصابين وقطتين. أما بقية القطط فكان يحملها أشخاص آخرون في سلال خضروات بلاستيكية، أعددتها لكي تكون مثل الأقفاص حتى لا تشعر القطط بالفزع وتهرب".

وبعد أن فقد منزله وملاذه – وكان الأول في سوريا في ذلك الوقت – تمكن علاء من شراء مزرعة وأقام ملاذا جديدا في منطقة كفر ناها بحلب الغربية، حيث يعيش الآن، فعل ذلك بمساعدة الأصدقاء وأيضا عن طريق حملة للتمويل الجماعي وعائدات كتاب يروي فيه حكايته، ومنذ ذلك الحين وسع الملاذ ليشمل مركزا صحيا، وملجأ للأيتام وروضة أطفال.

ويقول علاء: "لدي في المركز 85 طفلا يتيما، 13 منهم فقدوا كلا الأبوين"، وأضاف أنه يتوقع التحاق المزيد من اليتامى بالمركز بسبب الهجوم الحكومي المستمر على حماه وإدلب. اوهو الآن أقام ملاذا آخر للحيوانات في إدلب أيضا.

وقال علاء: "الأطفال والحيوانات هم أكثر من عانوا في الحرب السورية. وهذا هو السبب في أنني سأواصل مساعدتهم".