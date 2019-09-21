العراق: الأجهزة الأمنية تعتقل منفذ تفجير كربلاء أمس

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ،اليوم السبت، أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على الإرهابي منفذ التفجير الذي وقع عند أحد مداخل محافظة كربلاء أمس، وأسفر عن سقوط 17 شخصاً بين قتيل وجريح.

وقال المكتب الإعلامي - في بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إن عبد المهدي يتابع ببالغ الأسى والاهتمام الاعتداء الإرهابي الجبان الذي استهدف مركبة أجرة تقل مواطنين بين محافظتي بابل وكربلاء المقدسة.

وأضاف البيان أن "الفرق الطبية سارعت لنقل الشهداء والجرحى إلى المستشفيات القريبة، كما سارعت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على الإرهابي المنفذ بتعاون الأهالي"، معربا عن تعازيه للشعب العراقي في هذا الحادث الآثم.

يذكر أن عبوة ناسفة انفجرت، أمس الجمعة داخل سيارة قرب أحد مداخل كربلاء، ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً وإصابة خمسة آخرين، بحسب ما أعلنته خلية الإعلام الأمني العراقي.