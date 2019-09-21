الإفراج عن بحار إيراني مختطف لدى قراصنة صوماليين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عباس موسوي، عن إطلاق سراح بحار إيراني من أسر قراصنة في الصومال، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "ارنا"، اليوم السبت.

وأشار عباس موسوي إلى الجهود التي تبذلها وزارة الخارجية لإطلاق سراح البحارة الإيرانيين الذين اختطفهم القراصنة الصوماليون، وقال : "أحد البحارة الإيرانيين المختطفين، ويدعى محمد شريف بناهنده، تم إطلاق سراحه وسيصل إلى طهران بالتنسيق مع السفارة الإيرانية في إثيوبيا في الأيام المقبلة".

وصرح أن محمد شريف بناهنده، سيصل إلى اثيوبيا اليوم، بعد إطلاق سراحه من أسر القرصنة وبعد أن خضع للرعاية الطبية في مدينة جالكايو غرب الصومال، وسيتوجه في وقت لاحق الى طهران بعد إجراء الفحوص الطبية.

وأعرب عن تقديره لتعاون منظمة "دعم إطلاق الرهائن" ومقرها في نيروبي ومكتب الأمم المتحدة في الصومال والحكومة المحلية في بونتلاند الصومال، وكذلك الحكومة الإثيوبية، مع وزارة الخارجية وسفارة إيران في أديس أبابا.

وأعرب موسوي عن أمله بإطلاق سراح البحارة الثلاثة الآخرين المتبقين في الأسر، وعودتهم سريعا الى ذويهم في ظل متابعة وزارة الخارجية.

يذكر أن قارب الصيد، الذي كان محمد شريف بناهنده أحد بحارته، قد تم اختطافه في عام 2015 من قبل القراصنة قبالة سواحل الصومال، وعاد العام الماضي 4 من البحارة المختطفين إلى البلاد.