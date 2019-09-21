وزير التموين يفتتح مكتب الخدمة المتطورة بالعمرانية

افتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، اليوم السبت، مكتب الخدمة المتطوره بالعمرانية، بحضور اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمحاسب هشام كامل، وكيل وزارة التموين بالجيزة.

وأكد وزير التموين، خلال افتتاح المركز، أنه يتم تجهيز مراكز الخدمة المتطورة بكافة التجهيزات، حيث يتم فرشها بالأثاث ومزودة بأجهزة حاسب الآلي، وتوفير استراحات للمواطنين ومراوح ومبردات مياه وكافة الخدمات من أجل العمل على راحة طالبي الخدمة من الموطنين وفقا لتوجيهات لقيادة السياسة بتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث يتم الارتقاء بمستوى الخدمات بهذه المراكز.

وأوضح أنه بالتوازى مع تطوير مكاتب التموين يتم أيضا تدريب العاملين على كيفية تحسين الخدمات بالمكاتب التموينية، حيث أن الناتج النهائي من مشروعات الحكومة، هو تقديم خدمات جيدة للمواطنين، وأيضا توفير السلع الغذائية في مختلف المجمعات، وهو ما تقوم به وزارة التموين، من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تطوير كافة الخدمات في المؤسسات بالدولة من أجل راحة المواطن.

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن كيفية دورة العمل بمكتب الخدمة المتطور بالعمرانية من العاملين بالمكتب، والذي أكد أن دورة العمل لأداء الخدمة المواطن لا تتعدى 15 دقيقة، خلال تقدم المواطن للحصول على بدل تالف أو فاقد للبطاقة التموينية، ووجه الوزير العاملين بالاستمرار في العمل على راحة المواطنين، وأن الهدف من تطوير هذه المكاتب وتزويدها بالتكنولوجيا الحديثة.