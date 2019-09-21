إيران: اللجنة المشتركة للاتفاق النووي تجتمع الأربعاء المقبل في نيويورك

تعقد اللجنة المشتركة للاتفاق النووي التي تضم إيران ومجموعة (4+1) اجتماعا على مستوى وزراء الخارجية في نيويورك الأربعاء المقبل.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف قوله -في تصريح أدلى به حين وصوله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك اليوم السبت- إنه "سيتم عقد اجتماع بين وزراء خارجية مجموعة "4+1" مع إيران، كما أنه سيلتقي عددا من وزراء الخارجية للدول الأخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت من الاتفاق النووي لإرغام إيران على الكف عن إنتاج اليورانيوم منخفض التخصيب وعن التوسع في محطتها الوحيدة للطاقة النووية.