تعزيز البعثة الطبية المصرية في السودان بأطباء متخصصين في الرمد

عززت البعثة الطبية المصرية المتواجدة في السودان، من جهودها المتعلقة بإجراء الفحص الطبي لأكبر عدد ممكن من الأشقاء السودانيين في المناطق المتضررة من الفيضانات والسيول، بأربعة أطباء مُتخصصين في مجال الرمد، انضموا إلى زملائهم في تخصصي الباطنة والأطفال، فضلا عن خبراء مكافحة ناقلات الأمراض.



وتنتشر البعثة في المناطق الأكثر تضررا من الفيضانات والسيول عند أطراف ولاية الخرطوم، وهي مقسمة إلى عدة فرق تنتشر في مناطق في منطقة شرق النيل، في الخرطوم، بعد أن أنهت عملها في مراكز طبية ومعسكرات إيواء في شمال وجنوب الخرطوم.



وقال رئيس البعثة الدكتور عمرو سليمان - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط في السودان اليوم الإثنين- إن أطباء الرمد أجروا كشفا لـ 387 حالة في مركز العيلفون الطبي، ومستشفى مضومبان، في شرق النيل، في أول يوم عمل لهم.



وأكد الدكتور عمرو سليمان، أنه وفقا لتعليمات وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، ورئيس هيئة الإسعاف مستشار وزيرة الصحة الدكتور محمد جاد، فإن الكشف الطبي يتم مجانا، وكل المستلزمات والأدوية التي تستخدم في الكشف وعلاج الحالات، تُصرف من شحنات المساعدات القادمة من القاهرة، بالتنسيق مع الجانب السوداني.



وأوضح سليمان أن عدد الحالات التي أجرت البعثة الطبية المصرية الكشف عليها، حتى مساء أمس، بلغ 12 ألفا و 654 حالة.