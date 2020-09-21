ذكرت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، أنه يجب على إيران وقف انتهاك الالتزامات الرئيسية في الاتفاق النووي لعام 2015، رغم الضغوط من الولايات المتحدة.



وجاء في بيان أن الاتحاد الأوروبي "قلق للغاية بشأن استمرار أنشطة التخصيب الإيرانية والتي لا تتماشى وخطة العمل المشتركة الشاملة"، في إشارة إلى الاتفاق.



وألقى أندريس فايشت وهو مسؤول رفيع المستوى بوزارة الاقتصاد الألمانية بيان الاتحاد الأوروبي في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا.



يأتي البيان عقب إعلان واشنطن مطلع الأسبوع أنها بادرت بعملية لإعادة كل عقوبات الأمم المتحدة التي كان قد تم رفعها سابقا عن طهران في إطار الاتفاق.



وقال فايشت في رسالته المصورة إن الاتحاد الأوروبي "يحث إيران على العودة إلى التنفيذ الكامل لاتفاق خطة العمل المشتركة الشاملة بدون تأجيل".



وفي نفس الوقت أعرب الاتحاد الأوروبي عن عميق أسفه لخطوة الولايات المتحدة بشأن العقوبات وتعهد بدعم خطة العمل المشتركة الشاملة.